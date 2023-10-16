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Бывшая КВНщица вспомнила о выступлении в мужской колонии

Юмористка Евгения Искандарова рассказала, что выступала с командой КВН в колонии

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Комикесса Евгения Искандарова рассказала в YouTube-шоу «Гуд Морнинг», что выступала с командой КВН в мужской колонии № 5 города Кемерово.

По словам Искандаровой, после выступления команды, заключенные начали скандировать ее имя, чтобы она одна выступила перед ними. Тогда юмористка вышла и рассказала стих.

«На клумбе росли два красивых тюльпана, тюльпаны сорвали два хулигана, два полицейских побили воров, но через книгу, чтоб без синяков», — вспомнила артистка.

Искандарова призналась, что публика не оценила номер. По словам юмористки, заключенные поняли суть шутки, однако им было не смешно. Для слушателей ситуация была очень правдивой. Комикесса уточнила, что ее и команду больше не приглашали выступать в этой колонии.

Искандарова выступала в команде КВН «Кубасик». В 2014 году она появилась на передаче «Рассмеши комика». Через год она получила эпизодическую роль в сериале «Интерны». Юмористка выступала в проектах «Comedy Баттл» и «Comedy Woman».

Искандарова также приняла участия в шоу «Полный блэкаут», «Форт Боярд. Возвращение», «Новые звезды в Африке», «Остров героев».

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