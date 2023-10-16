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Сергей Зверев рассказал, как санкции ударили по его бизнесу

Стилист Сергей Зверев закрыл салон красоты из-за санкций

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личный архив Сергей Зверев

Стилист и шоумен Сергей Зверев признался в беседе с mk.ru, что закрыл свой салон красоты из-за санкций.

Зверев добавил, что в Москве очень дорогая аренда, а для начала бизнеса необходимы огромные средства. По его мнению, поднять свой бизнес «просто нереально» в нынешней обстановке.
Зверев заявил, что многие российские дизайнеры закрыли свои ателье и пытаются шить на дому.

«Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не надо. Да и большая часть моих клиентов съехали за границу. А тем, которые остались, ни до чего сейчас. Поэтому я ничего не делаю. Ничего страшного, просто время такое», — отметил шоумен.

В июле Зверев признался, что устал от «лакшери-жизни». Стилист хочет жить в деревне на берегу реки.

Зверев рассказал, что любит шашлыки и деревенскую картошку из русской печи. По словам артиста, его «прямо достала» еда из лакшери-ресторанов. Стилисту не нравится внешний вид таких блюд.

Сергей Зверев начал свою карьеру в качестве парикмахера в московском салоне. Его клиентами были Татьяна Веденеева, Алла Пугачева, Богдан Титомир, Ксения Собчак, Людмила Гурченко, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская.

Ранее Сергей Зверев рассказал, почему над ним «ржут» коллеги из Европы.

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