Сергей Зверев рассказал, почему над ним «ржут» коллеги из Европы

Стилист и шоумен Сергей Зверев признался в беседе с mk.ru, что коллеги из Европы «ржут» над ним из-за того, что тот остался в России.

По словам Зверева, европейские коллеги неоднократно спрашивали, зачем тот все еще работает в России, ведь у него там «ничего нет». Шоумен считает, что любовь к родине не исчисляется количеством ротаций и гастролей.

«Мне жалко тех, кто измеряет ее в деньгах: буду жить, где больше платят, а на свою страну буду гадить — это не моя позиция», — заявил стилист.

Зверев также рассказал о своих сожалениях. Артисту жаль, что он «не поставил на место» одного человека. По словам звезды, сейчас этот мужчина находится за границей. Шоумен считает, что все надо делать вовремя.

Зверев уточнил, что «никак» не относится к артистам, уехавшим из России. Он отметил, что эмиграция — это их выбор.

«В любой стране мира есть мои фанаты, меня знают как в мире моды, так и в мире музыки», — добавил шоумен.

Зверев также отметил, что ему «некогда» скучать по уехавшей в Израиль певице Алле Пугачеве. По словам стилиста, Примадонне уже десять лет «не до него» — она вышла замуж и воспитывает детей.

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