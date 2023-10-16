Максим Галкин* поедет выступать с гастролями в Европе

Артист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что направляется из охваченного боевыми действиями Израиля в концертный тур по Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Добрый вечер, друзья. Восстановилась у нас погода. Она, в принципе, замечательная. Это единственное, что радует во всем происходящем», — говорится в обращении Галкина к своим читателям.

Он объявил, что готовится в ближайшее время поехать для выступлений в Европу, где у него будут встречи со зрителями на Кипре, в Польше, Молдавии и Британии.

«Многие переживают, смогу ли я вылететь. Все нормально. Аэропорт работает практически все время. Поэтому, не переживайте, я обязательно буду», — заверил Галкин своих подписчиков.

До этого Израиль отказался от гуманитарного перемирия с Газой ради вывода иностранцев. В секторе Газа находятся несколько сотен заложников из числа граждан Израиля и других государств.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».