Актер Андрей Соколов рассказал о том, как снимается новое кино в России

Новое кино в России снимается по задумкам тех, кто спонсирует кинокартины, сказал в интервью интернет-изданию «Абзац» актер, режиссер, продюсер, педагог, народный артист России Андрей Соколов.

«Есть такая хорошая поговорка. Мне говорил Володарский Эдуард Яковлевич, был замечательный сценарист, драматург, что по хорошему сценарию можно снять плохое кино, а по плохому сценарию никогда хорошее не снимешь», — отметил Соколов.

Артист также отметил, что четыре года назад он проводил конкурс сценариев на детское кино, в ходе которого из двух тысяч заявок удалось отобрать только четыре-пять. При этом, по его мнению, в России есть множество талантливых работ, которые не доходят до большого экрана. Увидеть их можно только на кинофестивалях.

Соколов также напомнил о проведении Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» им. В.С. Ланового в «Артеке».

«Это фестиваль — долгожитель, который внесен в книгу рекордов Гиннесса. Фестиваль, через который прошло ни одно поколение», — сказал артист.

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