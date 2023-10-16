На Лободу подали в суд из-за нарушения авторских прав

Юрист Валерия Рытвина заявила, что слушание по делу о защите авторских прав композитора Олега Влади к артистке Светлане Лободе состоится 7 декабря. Ее слова передает ТАСС.

Защитница отметила, что иск автора хита «К черту любовь» рассмотрит Истринский суд Подмосковья. Влади требует запретить Лободе исполнять свою композицию.

Рытвина пояснила, что до этого украинская певица могла выступать с треком с согласия Влади. Однако он отозвал его после того, как Лобода открыто раскритиковала спецоперацию России на Украине, направив исполнительнице соответствующее письмо.

По словам Рытвиной, также с нарушением норм и принципов гражданского права был заключен договор о передаче авторских и смежных прав между Влади и ООО «Лобода мьюзик». Это, считает защитница, нарушает законные интересы композитора. Автор хита «К черту любовь» планирует счесть договор незаключенным, а исключительные имущественные права не перешедшими к ООО «Лобода мьюзик».

В начале октября Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск автора песен Олега Влади к украинской певице Светлане Лободе из-за песни «К черту любовь».

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