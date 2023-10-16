Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Лободу подали в суд из-за нарушения авторских прав

Автор хита «К черту любовь» Влади подал в суд на Лободу из-за авторских прав

close
100%
YouTube

Юрист Валерия Рытвина заявила, что слушание по делу о защите авторских прав композитора Олега Влади к артистке Светлане Лободе состоится 7 декабря. Ее слова передает ТАСС.

Защитница отметила, что иск автора хита «К черту любовь» рассмотрит Истринский суд Подмосковья. Влади требует запретить Лободе исполнять свою композицию.

Рытвина пояснила, что до этого украинская певица могла выступать с треком с согласия Влади. Однако он отозвал его после того, как Лобода открыто раскритиковала спецоперацию России на Украине, направив исполнительнице соответствующее письмо.

По словам Рытвиной, также с нарушением норм и принципов гражданского права был заключен договор о передаче авторских и смежных прав между Влади и ООО «Лобода мьюзик». Это, считает защитница, нарушает законные интересы композитора. Автор хита «К черту любовь» планирует счесть договор незаключенным, а исключительные имущественные права не перешедшими к ООО «Лобода мьюзик».

В начале октября Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск автора песен Олега Влади к украинской певице Светлане Лободе из-за песни «К черту любовь».

Ранее Агутин пожалел уехавшую в Израиль Пугачеву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий