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Блогерше Башкирской Домохозяйке угрожают из-за юмора

Блогерша Башкирская Домохозяйка закроет блог из-за угроз

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bashkirskaya_domohozyaka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер блогерши Миляуши Шайхелислямовой (псевдоним — «Башкирская домохозяйка») Реналь Абизгильдин признался, что женщина закрывает блог на фоне критики в местных СМИ и соцсетях. Его слова передает Ufa1.ru.

«Скорее всего, нет [не вернется]», — заявил Абизгильдин.

Он также опроверг слухи о том, что история с угрозами в адрес Башкирской домохозяйки была выдумана им специально для поднятия рейтингов.

«Все скрины есть, записи разговоров, угрозы тоже записаны. Так случилось. Это невозможно, мне кажется, придумать. Интересно, что такой отклик это вызвало. Человека обидели», — подчеркнул он.

Издание отметило, что пыталось связаться с Шайхелислямовой, однако на звонки отвечал ее супруг. Он заявил журналистам, что женщина не хочет комментировать сложившуюся ситуацию.

Недавно Башкирская Домохозяйка рассказала о травле в СМИ после того, как ее раскритиковала одна из журналисток. Позднее Шайхелислямова призналась, что у нее пропал интерес к съемкам видео.

«Да, юмор специфический, кому-то не нравится. Но из-за этого устраивать такую травлю на меня? У меня сил больше нет», — заявила она.

Блогерша добавила, что ее семье стали звонить неизвестные и угрожать из-за того, что она «позорит башкирский народ».

Миляуша Шайхелислямова создает юмористические видео в соцсетях на башкирском языке, в котором рассказывает о своих буднях. У нее 542 тыс. подписчиков.

Ранее Мадонна завернулась в украинский флаг на концерте.

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