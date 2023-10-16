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Избитого актера Павла Баршака выписали из больницы

Актера Павла Баршака выписали из больницы после драки с преследователем

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Алексей Майшев/РИА Новости

Актера Павла Баршака выписали из московской больницы, куда он попал после драки с преследователем его подруги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что мужчина настоял на окончании лечения сам, врачи пытались уговорить его остаться. Теперь артист продолжит восстановление в поликлинике по месту жительства. Сам Баршак планировал выписаться из больницы 11 октября.

Однако 13 октября Telegram-канал Baza сообщал, что состояние избитого актера Баршака ухудшилось. Ему провели компьютерную томографию грудной клетки и выявили отрицательную динамику состояния.

В ночь на 8 октября Баршак находился в квартире со своей подругой, когда на балкон к ним залез 25-летний знакомый девушки. Между ним и Баршаком завязалась драка. По предварительным данным, нападавший серьезно не пострадал.

После нападения артист находился в торакальном отделении больницы с переломами ребер, гидротораксом (скопление избыточной жидкости в легких) и пневмотораксом (скопление воздуха).

Павел Баршак известен благодаря своей роли в «Прогулке» режиссера Алексея Учителя. Он также принимал участие в фильмах «День выборов 2», «Питер ФМ», «Елки 2» и «Каменская».

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