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Мадонна завернулась в украинский флаг на концерте

Певица Мадонна завернулась в украинский флаг во время концерта в Лондоне

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Recylopse/X

Американская певица Мадонна завернулась в украинский флаг на концерте, который прошел в Лондоне, передает телеканал Sky News.

По данным Sky News, артистка сделала это во время исполнения песни Don't Cry For Me Argentina.

Также на концерте Мадонна прокомментировала палестино-израильский конфликт.

«Все мы страдаем, наблюдая за тем, что происходит в Израиле и Палестине. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как страдают дети, подростки, пожилые люди. Все это душераздирающе», — сказала артистка.

До этого Мадонна поддержала Израиль в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после нападения палестинского движения ХАМАС на страну.

Она призналась, что ей больно смотреть на то, как израильтяне и их дети повергаются нападениям и гонениям. Она назвала «непостижимым» то насилие, которое происходит на улицах израильских городов. По словам певицы, то, что сейчас происходит в Израиле «разрушительно».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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Война в Израиле
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