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Художник и поэт Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет

Петербургский артист Гавриил Лубнин найден мертвым в своей квартире

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gavrila_lubnin/VK

Художник и поэт Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет в Санкт-Петербурге, сообщается в группе арт-центра «Гаркундель» в сети «ВКонтакте» .

«У нас для вас очень печальная новость: несколько часов назад ушел из жизни наш друг, художник <…> блестящий график и карикатурист Гавриил Лубнин», — говорится в сообщении.

По данным источника РЕН ТВ, Лубнина нашли в его квартире в Санкт-Петербурге с ножом в сердце. По информации «Фонтанки», это не соответствует действительности.

По некоторым данным, художник последние годы страдал от сильной клинической депрессии.

Коллеги и друзья артиста массово выражают соболезнования в соцсетях, о похоронах Гавриила Лубнина сообщат позднее.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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