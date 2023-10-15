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Агутин пожалел уехавшую в Израиль Пугачеву

Композитор Николай Агутин заявил, что Пугачева по глупости уехала в Израиль

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Композитор Николай Агутин назвал эмиграцию певицы Аллы Пугачевой в Израиль непродуманным шагом. Его слова передает «Дни.ру».

«Почему-то ее дернуло туда уехать, не знаю. Хотя она очень умная баба — я это знаю, потому что два года работали вместе. И именно тогда понял, что с мозгами у нее все замечательно», — отметил Агутин-старший.

Поэт заявил, что ему «по-человечески жалко Пугачеву», которая, по его словам, совершила глупость, уехав из России. При этом композитор подчеркнул, что, несмотря на отъезд Примадонны, на российской эстраде по-прежнему много хороших исполнителей.

В октябре 2022 года Галкин и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. В сентябре Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

8 октября Галкин сообщил, что проснулся от звука сирен. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Лайма Вайкуле высказалась о прозвищах Пугачевой и Аллегровой.

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