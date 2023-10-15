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Обвиняющегося в хранении наркотиков победителя шоу «Танцы» отпустили из полиции

Shot: танцора Щебета отпустили из полиции после возбуждения уголовного дела

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Победителя третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета отпустили из полиции под обязательство о явке. Об этом сообщает Shot.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ»). Ему грозит до трех лет тюрьмы, а в ближайшее время Щебету изберут меру пресечения.

В ночь на 14 октября 2023 года сотрудники ДПС остановили такси на Звенигородском шоссе. Они проверили документы у водителя и задали сидевшему на пассажирском сиденье танцору вопрос о наличии у него запрещенных веществ. Правоохранители утверждают, что Щебет нервничал и после просьбы выйти из машины попытался засунуть руку в карман и избавиться от лежавшей там марихуаны.

Артиста задержали и увезли в отдел, при себе у него обнаружили 10 граммов запрещенного вещества.

Shot отмечает, что после полиции Щебет отправился на вечер танцевальной импровизации. Ночь с 14 на 15 октября звезда «Танцев» провел дома.

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