Против победителя «Танцев» возбудили уголовное дело за хранение наркотиков

Полиция возбудила уголовное дело по статье 228 УК РФ против победителя третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета. Об этом сообщает Mash.

Из-за обвинений в хранении наркотиков Щебету грозит до трех лет тюрьмы, отмечает издание.

В ночь на 14 октября 2023 года сотрудники ДПС остановили такси на Звенигородском шоссе. Они проверили документы у водителя и задали сидевшему на пассажирском сиденье танцору вопрос о наличии у него запрещенных веществ. Правоохранители утверждают, что Щебет нервничал и после просьбы выйти из машины попытался засунуть руку в карман и избавиться от лежавшей там марихуаны.

Артиста задержали и увезли в отдел, при себе у него обнаружили 10 граммов запрещенного вещества.

Недавно сообщалось, что двух студентов, собиравшихся стать полицейскими, поймали с героином в Сургуте. Во время обучения в колледже молодые люди решили найти подработку и стали закладчиками. Правоохранители задержали двух подростков: у одного из них при себе оказались восемь свертков с героином, у другого — 12.

Ранее появление Ивана Урганта в московском вузе объяснили.