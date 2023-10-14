Россиянин получил самую престижную мировую премию за фото дикой природы

Российский фотограф Михаил Коростелев впервые стал лауреатом самого престижного в мире фотоконкурса дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Об этом сообщает РИА Новости.

«Победить в этом соревновании — как получить «Оскар», — поделился впечатлениями победитель.

По словам Коростелева, этот конкурс проводит лондонский Музей естественной истории, все фотографы специально берегут для него свои лучшие кадры.

Согласно информации агентства, его фоторабота «Питомник бегемотов» стала лучшей в номинации «Под водой».

Мужчина пояснил, что сразу понял, что получившийся кадр «выстрелит» и именно поэтому приберег его для наиболее престижного конкурса с уверенностью, что фотография выиграет.

До этого фотография золотистого мечехвоста в водах острова Пангаталан (Филиппины) принесла французскому фотографу Лорану Бальеста титул лучшего фотографа дикой природы (второй раз за три года).

Ранее российский ученый рассказал о знакомстве с нобелевским лауреатом Екимовым.