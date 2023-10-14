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Анна Семенович рассказала, как справилась с внезапным набором веса: «Наше тело меняется»

Певица Анна Семенович заверила, что ее полностью устраивает ее фигура

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ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович в интервью kp.ru вспомнила, как серьезно набрала вес после конца участия в шоу «Ледниковый период».

«Закончилась сумасшедшая физическая нагрузка, и организм таким образом стал получать компенсацию. Если хотите, запасать силы. В какой-то момент я немного напряглась по этому поводу, но очень скоро психология мне помогла принять себя такой, какая есть. Мы — люди, меняемся», — подчеркнула Семенович.

Она считает, что людям стоит осознать: они не могут в 40 лет выглядеть так же, как и в 20. По словам Семенович, человек может поправиться в весе, но в этом нет ничего ненормального. Исполнительница подчеркнула, что не планирует больше мучить себя голоданием или диетами. Она также посоветовала никому не заниматься подобными практиками.

«На данный момент абсолютно довольна своей фигурой, люблю ее аппетитность и сексуальность. Конечно, слежу за ней: стараюсь не переедать, делаю физические упражнения. Главное, чтобы каждая женщина нравилась себе и своему мужчине», — резюмировала звезда.

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