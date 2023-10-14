Яна Рудковская заявила, что состояние госпитализированного Билана изменилось

Продюсер Яна Рудковская в разговоре с mk.ru заявила, что певец Дима Билан, которого госпитализировали с острым бронхитом, соблюдает все предписания врачей.

«Дима проходит курс лечения: он находится под наблюдением очень хороших врачей. Дима соблюдает все их предписания. Динамика выздоровления у него — положительная. Это радует», — подчеркнула Рудковская.

Продюсер добавила, что поддерживает постоянную связь со своим подопечным. Она надеется, что после курса лечения Билан вновь вернется к работе. При этом жена Евгения Плющенко отметила, что исполнитель не очень любит «шумиху» вокруг своей персоны.

Недавно Дима Билан взял обещание с медиков вылечить его бронхит к финалу шоу «Голос. Уже не дети», который должен пройти 20 октября.

Как отмечал Telegram-канал Mash, Билану предстоит пройти интенсивный курс терапии и антибиотиков. Сейчас артист чувствует себя хорошо.

11 октября концерты певца перенесли в четырех российских городах из-за болезни артиста. Они должны были состояться в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Новые даты уточняются. Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату.

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