«Ощущение опустошения»: SHAMAN описал эмоции от совместного пения с Путиным

Певец SHAMAN в интервью «Откровенно с Татаркой» на YouTube вспомнил о том, как пел на одной сцене с президентом России Владимиром Путиным.

«Тогда я думал о том, что нужно спеть хорошо. Потом — ощущение опустошения и наполненности одновременно. Этот момент останется в моем сердце на всю жизнь», — рассказал SHAMAN.

В 2022 году исполнитель на Красной площади вместе с главой государства спел российский гимн. Певец пошутил, что перестал видеть смысл в дуэтах после совместного пения с Путиным. Он также выразил мнение, что никогда больше не соберет такое количество людей на свое выступление, если только с ним на сцене опять не будет выступать президент.

В начале октября почти треть россиян (33%) назвали певца SHAMAN лучшим исполнителем года на российской эстраде. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Лидер прошлого года Олег Газманов набрал 11%.

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