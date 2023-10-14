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«Ужасно безвкусно»: Лайма Вайкуле высказалась о прозвищах Пугачевой и Аллегровой

Певица Лайма Вайкуле осудила Пугачеву за титул Примадонны

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Лайма Вайкуле призналась, что считает безвкусными титулы двух известных российских певиц — Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой. Об этом пишет Woman.ru.

«У нас не было отношений с Ириной. Вот она поет свой репертуар и хорошо себя чувствует в нем. Взяла прозвище ''Императрицы'' потому что у Аллы Борисовны уже была ''Примадонна''. Это, конечно, все ужасно безвкусно, когда присваивают сами себе звания», — высказалась Вайкуле.

При этом исполнительница напомнила, что и у нее самой было прозвище — Снежная Королева. Вайкуле говорит, что никогда не считала себя похожей по характеру на этого персонажа. Певица назвала себя теплым человеком, которому не чуждо чувство любви и сочувствия.

«Хотя я не могу жаловаться на свой темперамент. Хотелось бы его заглушить, облить холодной водой. Я уже столько наболтала», — резюмировала Вайкуле.

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