«В губы не целовались»: Башаров об отношениях с уехавшей из России Хаматовой

Актер Марат Башаров в kp.ru интервью рассказал об отношениях с уехавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой.

С Хаматовой Башаров вместе снимался в фильме «72 метра». 49-летний актер заявил, что не общается с теми, кто покинул страну, в том числе и с ней.

«С Чулпан снимались в одной картине, но не сдружились. В губы не целовались, чтобы потом плакаться и делиться сокровенным», — объяснил Башаров.

Не общается он и с другим коллегой по съемкам — Артуром Смольяниновым (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов).

«Ну что сказать, плачутся. А будет хуже еще. Будут кусать локти. В этом смысле мне их абсолютно не жалко. Это все было предсказуемо», — заключил он, имея в виду трудную судьбу уехавших из страны на фоне спецоперации России на Украине звезд.

Также Башаров рассказал, что влюбился в актрису Асю Борисову с первого взгляда.

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