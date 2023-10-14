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«В губы не целовались»: Башаров об отношениях с уехавшей из России Хаматовой

Актер Башаров заявил, что не сдружился на съемках с Чулпан Хаматовой

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Актер Марат Башаров в kp.ru интервью рассказал об отношениях с уехавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой.

С Хаматовой Башаров вместе снимался в фильме «72 метра». 49-летний актер заявил, что не общается с теми, кто покинул страну, в том числе и с ней.

«С Чулпан снимались в одной картине, но не сдружились. В губы не целовались, чтобы потом плакаться и делиться сокровенным», — объяснил Башаров.

Не общается он и с другим коллегой по съемкам — Артуром Смольяниновым (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов).

«Ну что сказать, плачутся. А будет хуже еще. Будут кусать локти. В этом смысле мне их абсолютно не жалко. Это все было предсказуемо», — заключил он, имея в виду трудную судьбу уехавших из страны на фоне спецоперации России на Украине звезд.

Также Башаров рассказал, что влюбился в актрису Асю Борисову с первого взгляда.

Ранее блогер Даня Милохин ответил на вопросы о срочной службе.

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