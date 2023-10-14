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«Мне в армию не надо»: Милохин ответил на вопросы о срочной службе

Блогер Милохин заявил, что не собирается идти в армию

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российский блогер в прямом эфире у себя в социальных сетях ответил на вопросы подписчиков о срочной службе. 21-летнего тиктокера цитирует «Стархит».

Милохин улетел в Дубай после того, как глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны РФ, чтобы его призвали в армию.

«Когда в армию? Это тебе надо. Мне в армию не надо», — сказал он.

По мнению Милохина, нормально и проходить срочную военную службу, и отказаться от этого.

«Мне пишут взрослые женщины: «Соберись! Такими темпами ничего не достигнешь. Сходи в армию!» Как будто от армии зависит моя судьба», — сказал он.

Кроме того, Милохин назвал жизнь в Дубае раем и признался, что именно здесь стал много заниматься спортом и отказался от курения.

Накануне Мизулина на шоу «Кстати» призналась, что ей непонятно поведение блогера Дани Милохина, который экстренно покинул Россию на фоне активности военкомата.

Ранее Дана Борисова объяснила свое одиночество.

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