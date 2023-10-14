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«Встала бедненькая на колени»: бабушка SHAMAN о первой встрече с женой певца

Бабушка SHAMAN Галина вспомнила, что жена певца поблагодарила ее за внука

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e.a.martynova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бабушка певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) Галина Рябых рассказала о первой встрече с женой внука — медиаменеджером Еленой Мартыновой. Об этом женщина вспомнила в интервью для YouTube-шоу Лилии Абрамовой «Откровенно с Татаркой».

По словам Рябых, Мартынова упала перед ней на колени и поблагодарила за внука, чем произвела хорошее впечатление.

«Она прямо встала бедненькая на колени и говорит: «Я вас благодарю за воспитание такого внука!» Мы ей: «Лена, встань, встань с колен». А она: «Таких людей никогда по жизни не встречала. Благодарю вас за такой подарок, за такого внука и сына», — рассказала Рябых.

Нравится Мартынова и родителям артиста.

До Мартыновой SHAMAN был женат на наставнице фольклорного ансамбля «Канитель» Марине Рощупкиной, в браке родилась дочь. Мартынова состояла в отношениях с писателем Александром Цыпкиным.

Также Дронов рассказал Абрамовой, что его хит «Встанем» был написан 1 января 2022 года.

Ранее Юрий Антонов рассказал, сколько тратит на корм для домашнего зоопарка.

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