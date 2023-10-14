Дана Борисова объяснила свое одиночество

Телеведущая Дана Борисова в новом интервью объяснила свое одиночество. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Борисовой, до 25 лет она совершала много ошибок в личной жизни, в частности, встречалась с женатым мужчиной. Теперь она не готова жертвовать ничем ради второй половинки и того же ждет от мужчин.

«Если я буду их ценить, и найду достаточно места в своей душе для впуска того человека, которого мне хоть чем-то минимально захочется пожертвовать, я внутренне пространство приоткрою», — рассказала Борисова.

Пока такой человек 47-летней звезде «Армейского магазина» не встретился.

Ранее Борисова рассказывала в беседе с психологом Ольгой Поздняковой о своих романах с женатыми мужчинами и абортах.

«Мужчины со мной изменяли своим женам. Это было очень долго. Привлекала меня в этом финансовая подпитка», — заявляла Борисова.

Говоря об абортах, телеведущая указала, что у нее до 30 лет было девять абортов за семь лет. Она призналась, что всегда делала их по собственному желанию.

Ранее девушка получила предложение руки и сердца на концерте Басты.