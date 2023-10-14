Девушка получила предложение руки и сердца на концерте Басты

Концерт рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) прошел 13 октября в Барнауле на площадке «Титов-Арена» и не обошелся без романтического эпизода. Об этом сообщает Telegram-канал «В Курсе 22».

«Сегодня барнаулец сделал предложение своей любимой на концерте Басты», — написали авторы канала, продемонстрировав видео, в котором юноша преклоняет колено перед своей избранницей прямо на сцене.

Девушка расплакалась и ответила согласием, а Баста подарил ей большой букет розовых роз и поздравил помолвленных с важным решением.

Минувшим летом на концерте российского рэпера OG Buda молодой человек решил сделать предложение своей девушке, однако она отказала.

Молодой человек вышел на сцену, призвал девушку поднять руку, но потом OG Buda позвал ее выйти к публике. Будучи уже на сцене, девушка сказала под крики фанатов:

«Он мне сделал очень больно. Простите, пожалуйста, но я не могу сказать: «Да».

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