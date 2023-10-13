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Алена Водонаева объяснила, почему встречается с мужчинами младше ее

Блогерша Алена Водонаева заявила, что молодые мужчины дают ей энергию

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева рассказала в беседе с изданием «Hello!», что ее привлекают мужчины младше ее.

Водонаева заявила, что молодые мужчина дают ей энергию. Звезда отметила, что в 41 год может встречаться с 30-летними. Она считает таких партнеров своими ровесниками по интеллектуальному уровню и степени ответственности. Именно поэтому телеведущая спрашивает с таких спутников «по полной».

Водонаева призналась, что видит себя в двух вариантах отношений.

«Первый вариант — это равносильный мне партнер или партнер выше меня по социальному и интеллектуальному уровню, способный жить жизнь, к которой я привыкла. Второй вариант — это молодой человек, который не будет создавать мне помехи, отвлекать от семьи и работы», — поделилась звезда.

В августе Водонаева намекнула, что у нее появился молодой человек. Она публиковала фото с цветами, которые ей подарил возлюбленный. Блогерша отметила, что «дошутилась». Телеведущая не раскрыла личность мужчины, который за ней ухаживает.

Ранее Алена Водонаева назвала Запашного сексуальным.

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