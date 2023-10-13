Брежнева о слухах на фоне развода с Меладзе: «Много спекулятивных тем»

Певица Вера Брежнева отказалась называть причину развода с композитором Константином Меладзе. Об этом сообщает издание «7 дней».

Брежнева заявила, что в сети распространяется «много спекулятивных тем», почему она и Меладзе расстались. Однако экс-супруги хотят оставить за собой право не комментировать это событие.

«С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение», — заключила звезда.

Брежнева и Меладзе уехали из России после начала СВО, а в феврале 2023 года супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. Сейчас певица выступает с концертами за границей. После отъезда артистки из Москвы появились слухи, что она разводится с мужем, однако она их долгое время не комментировала.

В октябре Брежнева подтвердила в личном блоге, что развелась с Меладзе. Они состояли в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.

10 октября Telegram-канал Mash сообщили, что Меладзе продал свой особняк в элитном ЖК на Новорижском шоссе за 350 миллионов рублей. По данным источника, сделка якобы проходила под чутким контролем пожилой матери Меладзе Нелли. Однако сама родительница звезды сообщила, что ничего не знает о продаже дома сына.

Ранее сообщалось, что Брежнева осталась без дома в Тоскане после развода с Меладзе.