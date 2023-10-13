Валя Карнавал расплакалась после эмоциональной роли: «Не могу прийти в себя»

Блогерша Валя Карнавал вышла в слезах на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Карнавал призналась, что расплакалась после эмоциональной сцены на съемках, и уже полчаса не может успокоиться. Звезда уточнила, что у нее такое случается постоянно.

«Я честно не понимаю, как актрисы успокаивают себя после эмоциональных сцен. Потому что после каждой моей такой сцены я еще минут 30 не могу в себя прийти. Потому что достаешь откуда-то из закромов все, что внутри», — поделилась блогерша.

Карнавал дебютировала в кино в 2021 году. Она сыграла Люсю в фильме Дмитрия Невзорова «Отпуск». В сентябре 2023 года стало известно, что Карнавал снимется в комедийном сериале «Экстрим».

В «Экстриме» Карнавал сыграла дочь полковника, которая приехала из Москвы в глубинку. Чтобы впечатлить гостью из столицы, местный парень устраивает девушке шоу — инсценировку в стиле разборок 90-х. Героине не понравился такой прием, поэтому она решила «отомстить» за «аттракцион».

Валя Карнавал известна по своим юмористическим видео на платформе TikTok. В сентябре 2020-го Карнавал представила свой дебютный сингл «Психушка». В октябре того же года российский журнал Forbes поместил ее на пятое место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

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