Певец SHAMAN поделился мыслями о предназначении в интервью «Откровенно с Татаркой»

Песня «Встанем» была написана 1 января 2022 года, выпущена ко Дню защитника Отечества, а в связи с началом специальной военной операции на следующий день «ушла в народ», став фактически гимном СВО. Об этом в новом выпуске киноинтервью «Откровенно с Татаркой» блогера Лилии Абрамовой заявил артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. По мнению певца, это был некий знак свыше, предрекший его путь.

«Случайно это или нет? Считаю, что это награда за многолетние трудны, возможность делиться своим творчеством с миллионами. После песни «Встанем» игра стала серьезной по-настоящему», — сказал SHAMAN.

На вопрос Лилии Абрамовой, почему артист ранее не писал патриотические песни, а теперь является автором ряда композиций, включая ставшую популярной песню «Я русский», SHAMAN ответил, что он, как творческий человек, уловил настроение в стране, которое «потоком проходило» сквозь него, ощутил доверие и благодарность зрителей.

«Все сошлось воедино. Я понял, что это мой путь, и я должен двигаться по нему дальше».

Кроме того, артист поделился мыслями о предназначении и ответственности, о музыке и жизни, о мечтах и любви, об эмоциях после выступления вместе с президентом России Владимиром Путиным на Красной площади, и цели тура по Новороссии.

Также в интервью речь шла о ситуации, когда лидер рок-группы «Земляне» Владимир Киселев назвал певца «нерукопожатным», перекрыв воздух на «Русском Радио», и разборе клипов его песен.

Помимо этого, Ярослав Дронов рассказал, как музыка привела его к вере, почему семья не приняла его первую супругу, и кто сейчас является для него главной поддержкой и опорой.

Авторы проекта отмечают, что история жизни героя интервью — наглядный пример того, что все испытания даются нам не просто так.

«Ярослав 15 лет в одиночку «толкал свою тележку в гору», не на миг не отпуская детскую мечту — стать известным певцом и собирать стадионы поклонников», — говорится в описании выпуска.