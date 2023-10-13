Александр Васильев задолжал налоговой более миллиона рублей

Телеведущий и историк моды Александр Васильев должен налоговой службе крупную сумму. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Издание ссылается на исполнительное производство от 5 октября у налоговых органов. По нему Васильев должен 1 миллион 152 тысячи 626 рублей.

Источник также отметил, что ООО Васильева «Лилии Александра Васильева», которое занимается продажей его книг, украшений и коллаборациями с брендами, заработало около 2,2 миллиона рублей за 2022 год. Выручка компании составила 26 миллионов рублей.

Александр Васильев наиболее известен как ведущий программы «Модный приговор». Шоу закрыли 24 февраля 2022 года. Причиной стал отказ Первого канала от развлекательного контента. В тот же день из эфира ушли программы «Давай поженимся!», «Жить здорово» и «Вечерний Ургант».

В июле Васильев заявил, что уход брендов с российского рынка отчасти повлиял на то, что программа не возвращается в эфир. Он признался, что одна минута рекламы в «Модном приговоре» обходилась производителям в €60 тысяч.

По словам Васильева, также устарел сам формат шоу: если раньше оно ориентировалось на зарубежную моду, то после февраля 2022 года администрация канала хотела видеть фокусировку на национальной моде.

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