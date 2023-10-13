Звезда фильма «Рождество на двоих» стал отцом во второй раз

Англо-малайзийский актер Генри Голдинг стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Голдинг опубликовал видео из роддома. У звезды родилась дочь 9 сентября, однако это стало известно только сейчас. Ее назвали Флоренс Ликан. Судя по ролику, появление на свет ребенка прошло тяжело. Новорожденную перевели в специальное отделение, где подключили к аппаратуре по выхаживанию.

«Путь родов полон взлетов и падений, но он прекрасен», — подписал артист.

На данный момент с новорожденной все в порядке. Супруга Голдинга Лив Ло вместе с малышом выписалась из больницы и сейчас находится дома. Артист опубликовал кадры, как старшая дочь держит на руках сестру.

Лив Ло Голдинг поженились в 2016 году. В 2021-м у них родилась дочь Лайла.

Генри Голдинг дебютировал в кино в 2018 году. Он сыграл роль Ника Янга в романтической комедии «Безумно богатые азиаты». Он получил наибольшую известность после работы в фильме «Рождество на двоих». Актер также снимался в таких проектах, как «Джентльмены», «Доводы рассудка», «Простая просьба».

Ранее Сергей Астахов объяснил, почему не женится на родившей ему ребенка возлюбленной.