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Сергей Астахов объяснил, почему не женится на родившей ему ребенка возлюбленной

Актер Сергей Астахов заявил, что его возлюбленная пока не готова к свадьбе

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Сергей Астахов в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым заявил, что не женится на своей возлюбленной Виктории, так как та по каким-то причинам не готова к браку.

«Я и сейчас говорю — вот-вот это случится. Понимаю вопрос. Виноват — исправлюсь. Может, она чего-то боится, волнуется, боится сглазить. Если она завтра скажет «да», то я это сделаю. Нет никаких проблем, у нас все хорошо», — заверил Астахов.

Артист признался, что несмотря на высокую загруженность по работе старается помогать возлюбленной с новорожденным ребенком. По словам Астахова, когда малыш только появился на свет, он громко разговаривал на съемках и старался поскорее закончить работу, чтобы приехать домой к семье.

«Когда Вика рожала, я был на съемках в лесу. Но не думал тогда о роли. Мне давали текст, я его громко проговаривал и уезжал. Был очень зол, когда затягивалась съемка. Кричал: «Давайте быстрее, мне надо к ребенку!» — вспомнил актер.

Ранее Дмитрий Харатьян вспомнил, как Меньшов отказался вручать приз фильму «Сволочи».

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