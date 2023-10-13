Анатолий Белый объяснил, почему не идет воевать за Израиль

Актер Анатолий Белый в интервью Надежде Юровой заявил, что не попадает в категорию резервистов армии Израиля, так как не служил и не живет в стране более пяти лет.

«Вся страна занята помощью армии. Мобилизованных 360 тысяч человек, еще прилетают израильтяне из разных стран, резервисты, которые идут на фронт. Я, к сожалению, не попадаю в эту категорию: не служил в армии Израиля и не нахожусь здесь пять лет. Не исключаю, что пошел бы на фронт», — высказался Белый.

Артист уточнил, что на данный момент находится в городе Нетания «в относительной безопасности». По словам Белого, населенный пункт расположен в центре Израиля, поэтому ракеты до него не долетают. Артист признался, что за все время военных действий слышал тревогу только один раз.

«Когда все произошло, был сильный шок, при этом психозу не поддаюсь. Звонил местным, узнал, насколько все серьезно и опасно, ведь у меня жена, дети. Друзья, сказали «все серьезно», но мы уверены, что у израильского народа достаточно сил, чтобы победить», — подчеркнул Белый.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и сообщили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В тот же день министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране режим ЧП.

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