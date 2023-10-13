Александр Васильев объяснил, почему ему не дают выступать в некоторых городах

Историк моды Александр Васильев в интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур» пожаловался, что ему не дают выступать в некоторых российских городах.

«В каких-то городах я приветствуюсь, делаю рекламу, выступления, а в каких-то говорят: «Нет. Не надо нам никакого Васильева. Подавайте нам Зайцева или Юдашкина». Иными словами — дезорганизация. То так, то сяк», — возмутился Васильев.

Экс-ведущий «Модного приговора» провел собственное расследование и выяснил, что виной всему — отвергнутая им женщина в кругах власти. По мнению Васильева, она руководствуется принципом «не доставайся же ты никому». При этом историк моды подчеркнул, что у него достаточно работы.

«К счастью, я обеспечен работой. Это необычно. Потому что главный троллинг против меня был: «Сейчас он с голоду помрет». Посмотрите на меня — я похож на умирающего с голоду? По-моему, довольно упитан», — посмеялся Васильев.

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