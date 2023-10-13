В Якутии семью с ребенком-инвалидом выгнали с концерта ради почетных гостей

Вице-спикер парламента Якутии Александр Подголов прокомментировал инцидент на концерте в Доме дружбы народов, в ходе которого из зала выгнали многодетную семью с ребенком-инвалидом. Об этом сообщает издание SakhaDay.

Женщина, вынужденная уйти с концерта, рассказывала, что они были приглашены на концерт как многодетная семья. Женщина заняла места с маленькими детьми и инвалидом I группы, однако работники, по ее словам, попросили их освободить кресла и посадили на них чиновников и священника РПЦ. Среди почетных гостей оказался вице-спикер Подголов.

Подголов заявил, что не видит своей вины в случившемся.

«Минуточку, мы не выгоняли никого. Это работники Дома дружбы народов заранее держали для нас места. Работники были не готовы. Наверное можно было донести стулья. Здесь маленько не подготовились», — сказал он.

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