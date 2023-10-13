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Андрей Губин объяснил отсутствие возлюбленной женскими интригами

Певец Андрей Губин пожаловался, что девушки плетут вокруг него интриги

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andrey_gubin_fangruppa/vk.com

Певец Андрей Губин в беседе с «Пятым каналом» пожаловался, что не может найти себе избранницу из-за женских интриг.

«Да нет, какая вторая половинка? Тут одни интриги девчонки плетут одну за другой. Я вообще удивляюсь их вариативности, их находчивости в этом. Помню, была такая фраза, вашу бы энергию, да в мирных целях», — высказался Губин.

Музыкант подчеркнул, что из-за болезни выглядит не так хорошо, как ему хотелось бы. По словам Губина, сейчас он намерен временно отказаться от поисков второй половинки и сконцентрироваться на написании музыки. Артист старается видеться только с теми девушками, которые не против проводить с ним время.

Несколько дней назад Андрей Губин заявил, что иногда не может ходить на свидания из-за болезни. Артист страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Несмотря на болезнь, Губин не теряет надежды. Он заявил, что одинок, но находится в «активном поиске».

Ранее Арбенина получила роль в сериале Германики.

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