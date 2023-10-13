Дима Билан с острым бронхитом вышел на связь из больницы

Певец Дима Билан вышел на связь из больницы, где лечится от острого бронхита, из-за которого перенес несколько концертов. Видеообращение он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Спасибо за ваши переживания, за ваше беспокойство! У меня идет все в плановом режиме. Все нормально, все стабильно. Не переживаем», — сказал Билан.

Недавно Дима Билан взял обещание с медиков вылечить его бронхит к финалу шоу «Голос. Уже не дети», который должен пройти 20 октября.

Как отмечал Telegram-канал Mash, Билану предстоит пройти интенсивный курс терапии и антибиотиков. Сейчас артист чувствует себя хорошо.

11 октября концерты певца перенесли в четырех российских городах из-за болезни артиста. Они должны были состояться в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Новые даты уточняются. Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату.

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