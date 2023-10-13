Муж Бритни Спирс ответил на слухи о своей личной жизни

Муж певицы Бритни Спирс Сэм Асгари, находящийся сейчас в процессе развода с ней, ответил на слухи о своей личной жизни. С тренером поговорило издание TMZ.

По словам Асгари, он не переживает по поводу предстоящего выхода мемуаров Спирс «Женщина во мне», потому что читал их, гордится ей и желает ей счастья.

Кроме того, он заявил, что ни с кем не встречается и сейчас сфокусирован на занятиях спортом и своей актерской карьере.

Асгари подал на развод со Спирс в августе 2023 года после 14 месяцев брака и нескольких лет романа. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности, нападала на спящего Асгари.

Накануне Асгари пришел на афтепати благотворительного вечера Zodiac Ball с попугаем на плече.

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