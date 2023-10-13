Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Муж Бритни Спирс ответил на слухи о своей личной жизни

Муж певицы Спирс Асгари заявил, что ни с кем не встречается и желает ей счастья

close
100%
samasghari/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Муж певицы Бритни Спирс Сэм Асгари, находящийся сейчас в процессе развода с ней, ответил на слухи о своей личной жизни. С тренером поговорило издание TMZ.

По словам Асгари, он не переживает по поводу предстоящего выхода мемуаров Спирс «Женщина во мне», потому что читал их, гордится ей и желает ей счастья.

Кроме того, он заявил, что ни с кем не встречается и сейчас сфокусирован на занятиях спортом и своей актерской карьере.

Асгари подал на развод со Спирс в августе 2023 года после 14 месяцев брака и нескольких лет романа. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности, нападала на спящего Асгари.

Накануне Асгари пришел на афтепати благотворительного вечера Zodiac Ball с попугаем на плече.

Ранее Сергей Пенкин удивил зрителей эпатажным поступком.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий