Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Актеру Баршаку стало хуже после драки

Baza: состояние избитого актера Баршака ухудшилось

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Состояние актера Павла Баршака после драки с преследователем его подруги ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным канала, Баршаку провели компьютерную томографию грудной клетки и выявили отрицательную динамику состояния.

После нападения находится в торакальном отделении больницы с переломами ребер, гидротораксом (скопление избыточной жидкости в легких) и пневмотораксом (скопление воздуха).

В ночь на 8 октября Баршак находился в квартире со своей подругой, когда на балкон к ним залез 25-летний знакомый девушки. Между ним и Баршаком завязалась драка. По предварительным данным, нападавший серьезно не пострадал.

Павел Баршак стал известен благодаря своей роли в фильме «Прогулка» режиссера Алексея Учителя. Он также принимал участие во многих других фильмах и сериалах, включая «День выборов 2», «Питер ФМ», «Елки 2» и «Каменская».

Сам Баршак планировал выписаться из больницы 11 октября.

Ранее российские дерматологи нашли у Моны Лизы кожную болезнь.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий