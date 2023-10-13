Актеру Баршаку стало хуже после драки

Состояние актера Павла Баршака после драки с преследователем его подруги ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным канала, Баршаку провели компьютерную томографию грудной клетки и выявили отрицательную динамику состояния.

После нападения находится в торакальном отделении больницы с переломами ребер, гидротораксом (скопление избыточной жидкости в легких) и пневмотораксом (скопление воздуха).

В ночь на 8 октября Баршак находился в квартире со своей подругой, когда на балкон к ним залез 25-летний знакомый девушки. Между ним и Баршаком завязалась драка. По предварительным данным, нападавший серьезно не пострадал.

Павел Баршак стал известен благодаря своей роли в фильме «Прогулка» режиссера Алексея Учителя. Он также принимал участие во многих других фильмах и сериалах, включая «День выборов 2», «Питер ФМ», «Елки 2» и «Каменская».

Сам Баршак планировал выписаться из больницы 11 октября.

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