В телеэфире Нижний Новгород перепутали с Великим

В телеэфире канала «Пятница» Нижний Новгород перепутали с Великим Новгородом. Об этом говорится в сообществе «Мой Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

«Никогда такого не было, и вот опять!» — жалуются авторы паблика на распространенность такой ошибки.

Ошибку допустили в сюжете о получении Нижним Новгородом статуса культурной столицы 2024 года. Однако во время того, как ведущая говорила про главную достопримечательность города, на экране появилась крепость Великого Новгорода.

Нижний Новгород завоевал титул культурной столицы в конце сентября 2023 года.

В 2022 году российская певица и блогер Mary Gu (настоящее имя Мария Гусарова) прилетела на концерт в Пермь вместо Пензы, из-за чего выступление оказалось сорвано.

Артистка объяснила, что в путанице виноваты организаторы концерта, которые перепутали города и купили билеты не в тот аэропорт.

Ранее россияне назвали любимые фразы из фильмов Марка Захарова.