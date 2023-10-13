Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В телеэфире Нижний Новгород перепутали с Великим

Нижегородский кремль перепутали с Новгородским в передаче о культурных столицах

close
100%
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В телеэфире канала «Пятница» Нижний Новгород перепутали с Великим Новгородом. Об этом говорится в сообществе «Мой Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

«Никогда такого не было, и вот опять!» — жалуются авторы паблика на распространенность такой ошибки.

Ошибку допустили в сюжете о получении Нижним Новгородом статуса культурной столицы 2024 года. Однако во время того, как ведущая говорила про главную достопримечательность города, на экране появилась крепость Великого Новгорода.

Нижний Новгород завоевал титул культурной столицы в конце сентября 2023 года.

В 2022 году российская певица и блогер Mary Gu (настоящее имя Мария Гусарова) прилетела на концерт в Пермь вместо Пензы, из-за чего выступление оказалось сорвано.

Артистка объяснила, что в путанице виноваты организаторы концерта, которые перепутали города и купили билеты не в тот аэропорт.

Ранее россияне назвали любимые фразы из фильмов Марка Захарова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий