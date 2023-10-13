Ставший спортивным гимном хит Cranberries вызвал скандал

Песня группы Cranberries «Zombie», ставшая неофициальным спортивным гимном для ирландских фанатов регби, вызвала скандал в Ирландии. Об этом сообщает The Guardian.

На проходящем сейчас Чемпионате мира по регби фанаты Ирландии, приехавшие во Францию, исполняют хит 1994 года, чтобы поддержать свою команду. Прослушиваемость хита на стриминговых платформах после этого заметно выросла.

«Мы счастливы, что «Zombie» преодолела рубеж в миллиард стримов на Spotify. Долорес была бы без ума от счастья», — написали члены группы в Twitter.

Песня, которую ирландская певица Долорес О'Риордан (1971-2018) посвятила теракту ИРА (Ирландская республиканская армия), осуждает насилие со стороны противников присоединения Северной Ирландии к Великобритании. «Это не я, это не моя семья, это все в ваших головах», — в частности, поется в ней. Сторонники ИРА в Ирландии и Северной Ирландии раскритиковали популяризацию песни.

«Это оскорбление для республиканцев в Ирландии и националистов в Северной Ирландии. Они говорят националистам в шести странах, что мы просто «все выдумываем», — пишут пользователи соцсетей.

Ирландцы впервые начали исполнять «Zombie» на регбийных матчах в 2018 году.

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