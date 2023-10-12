Бритни Спирс заметили с популярным певцом

Американскую певицу Бритни Спирс заметили в Нью-Йорке (США) на ужине с популярным колумбийским певцом Малумой. Об этом сообщает Page Six.

Как рассказал инсайдер, Спирс встретилась с выпускавшим коллаборации с Шакирой артистом в закрытом суши-баре Zero Bond. С ними был другой колумбийский певец Джей Бэлвин.

По свидетельствам очевидцев, артисты позвали Спирс к себе за столик, и она со своими друзьями присоединилась к колумбийцам.

«Все были в хорошем настроении. Бритни все время улыбалась и была счастлива вернуться в Нью-Йорк впервые за долгое время», — рассказал источник.

Утверждается, что с певцами Спирс обсуждала музыку и свою готовящуюся к выпуску автобиографию «Женщина во мне».

В начале октября Спирс поделилась с подписчиками своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеороликом, на котором станцевала с кухонными ножами для разделки мяса. После того как Спирс предположительно поранила руки и ноги на видео с ножами, в дом артистки приехала полиция.

После юмористы Павел Воля и Илья Соболев выложили в соцсетях совместное видео, на котором пародируют Спирс и ее танец.

Ранее актриса Скарлетт Йоханссон одобрила отказавшуюся от макияжа Памелу Андерсон.