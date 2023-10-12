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Хилькевич рассказала, как поссорилась с Серябкиной

Актриса Хилькевич заявила, что необоснованно разочаровала Серябкину

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annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Хилькевич рассказала, как поссорилась с певицей Ольгой Серябкиной на съемках реалити-шоу «Выжить в Дубае». Звезду «Универа» цитирует «Пятый канал».

Серябкина рассказывала, что не верила слезам Хилькевич, и упрекала актрису в попытках манипулировать другими участниками и вызвать к себе жалость.

«Мне так не хочется говорить плохо. Первые дни мы как-то общались, а потом у нее случилось необоснованное разочарование во мне. Я женскими слезами ни разу не играла, не использовала это как оружие», — сказала Хилькевич в интервью Наталье Подольской.

По словам актрисы, она хотела дружить с Серябкиной. Кроме того, вспомнила Анна Хилькевич, после окончания проекта участники собирались вместе, однако ее не позвали.

Накануне модель Мария Погребняк призналась, что больше не имеет претензий к актрисе Анне Хилькевич из-за одинаковых нарядов.

Она назвала конфликт с артисткой «легким недопониманием», отвечая на вопрос подписчика.

Ранее блогерша Юля Гаврилина расплакалась перед Дибровым из-за Милохина.

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