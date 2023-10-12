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Российский артист спел на фестивале в Италии

В Италии выступил российский артист Рим Рахимов

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Башкирский государственный театр оперы и балета

В Риме на фестивале башкирской и татарской культуры выступил российский артист, солист Башоперы Рим Рахимов. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Рахимов на фестивале исполнил песню на родном языке.

Концерт прошел в Российском центре науки и культуры, впервые здесь представляли башкирскую национальную культуру. В фестивале приняли участие артисты из Уфы, Москвы и Италии.

Также гостям центра представили две фотовыставки — экспозицию работ итальянских фотогpафов, сделанных в разные годы во вpемя фототуpов по Башкортостану, и авторскую выставку «Со-творение. Рух» режиссера, документалиста и фотографа из Уфы Гульназ Макиевой.

Накануне в ходе встречи с членами попечительского совета Мариинского театра президент РФ Владимир Путин заявил, что меценаты должны поддерживать российских артистов на фоне дискриминации и попыток отменить русскую культуру за рубежом.

Ранее актер Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с российским олигархом.

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