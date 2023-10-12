Юля Гаврилина расплакалась перед Дибровым из-за Милохина

Блогерша Юлия Гаврилина расплакалась перед телеведущим Дмитрием Дибровым в новом выпуске шоу «Сессии». Он опубликован на странице «VK Видео».

«Тяжело быть с хорошей самооценкой и любить себя, когда тебя предает самый близкий человек. Когда тебе изменяют — это больно», — призналась она, рассказывая об изменах бывшего избранника — блогера Дани Милохина.

По словам девушки, из-за измены она перестала чувствовать себя сексуальной и интересной девушкой.

Кроме того, Гаврилина не смогла сдержать чувств, когда рассказывала о наказаниях отчима в детстве.

«Я обижена, наверное, на него сейчас за то, что именно такой был метод воспитания, но... Все взрослые люди — они тоже дети, и наши родители много всего пережили, и не всегда они готовы к детям, к такой ответственности», — сказала она, добавив, что благодаря этому выросла сильным человеком.

Блогерша также рассказывала, что первый парень, с которым она поцеловалась в 16 лет, сломал ей психику.

Ранее друг Брюса Уиллиса рассказал о кардинальных изменениях в актере из-за деменции.