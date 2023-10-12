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Друг Уиллиса рассказал о кардинальных изменениях в актере из-за деменции

Режиссер Кэрон: Брюсу Уиллису требуется три минуты, чтобы понять, кто перед ним

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ABC/Entertainment Pictures/Global Look Press

Режиссер и друг актера Брюса Уиллиса Глен Гордон Кэрон рассказал о том, что из-за деменции в артисте произошли кардинальные изменения. О друге он поговорил с изданием New York Post.

Кэрон, снявший Уиллиса в главной роли в сериале «Детективное агентство «Лунный свет» (1985), посещал друга каждый месяц с тех пор, как в марте 2022 года Уиллису диагностировали афазию, а позже — деменцию.

«Его болезнь удивительна, ведь если вы знали Брюса Уиллиса, то в курсе, что никто так не радовался жизни, как он. Он любил жизнь, просыпаться каждое утро и брать от нее все. А теперь видит жизнь сквозь мутное стекло», — поделился кинематографист.

Актеру трудно понять, кто перед ним, когда Кэрон навещает его.

«Кажется, первые три минуты ему требуются, чтобы понять, кто я. Он почти не говорит. Он был и ненасытным чтецом — но не хотел, чтобы об этом знали, — а сейчас не читает. Все языковые навыки ему недоступны, но это все еще Брюс», — сказал Кэрон, отметив, что радость жизни покинула артиста.

Недавно жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о прогрессировании его деменции. Актер страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей.

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