Замеченных вместе Брэдли Купера и Джиджи Хадид познакомила Ирина Шейк

Актера Брэдли Купера и модель Джиджи Хадид, замеченных вместе на свидании, познакомила экс-избранница артиста — модель Ирина Шейк. Об этом сообщает Page Six.

«Ирина и общие друзья по индустрии представили Джиджи Куперу», — объяснил инсайдер.

По словам источника, неизвестно, насколько романтические отношения у актера с его новой подругой, однако он и Джиджи обсуждают своих дочерей.

«Джиджи и Ирина подружились, когда работали вместе, Джиджи и Брэдли уже встречались, но просто дружили. Он хотел общаться с ней, а она была определенно заинтересована и рада», — уточнил близкий к звездам человек.

Джиджи Хадид воспитывает трехлетнюю дочь Хаи от бывшего избранника Зейна Малика. Купер и Шейк продолжают совместное воспитание шестилетней дочери Леи.

Недавно СМИ сообщили, что Хадид и Купер провели вместе выходные за городом. Они вернулись в Нью-Йорк на одном автомобиле, после того как были замечены за городом вместе.

Ранее друг Брюса Уиллиса рассказал о кардинальных изменениях в актере из-за деменции.