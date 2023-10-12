Звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева начала карьеру певицы

Телеведущая Анастасия Ивлеева заявила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 12 октября презентует свою дебютную песню.

«Так, не орать! Ваша госпожа, слуга и рабыня (я) уже завтра выпускает свой первый трек! Никаких больше спойлеров, просто cooming soon полнейший», — написала девушка.

В начале октября Ивлеева выложила ролик из студии звукозаписи. На видео звезда спела о Егоре Криде.

«Это Егор Кри-и-и-и-д», — исполнила девушка, протягивая длинную ноту.

Телеведущая не в первый раз показывает свои вокальные таланты. Еще в 2018 году девушка призналась, что очень любит петь, «однако петь ее не любит». В том же 2018-м Ивлеева опубликовала трек «15 сантиметров», в который вошли отрывки из ее интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

29 сентября сообщалось, что на Ивлееву подали в суд за мат и эстетический дискомфорт. 38-летняя жительница Челябинска по имени Мария посмотрела 84 ролика Ивлеевой и осталась недовольна большим количеством мата и жаргонизмов. Она решила потребовать с блогерши миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее Кончаловский поделился мыслями о завершении карьеры.