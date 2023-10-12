Актер Марат Башаров о новой избраннице: «ей по барабану мое прошлое»

Актер и телеведущий Марат Башаров признался, что влюбился в актрису Асю Борисову с первого взгляда. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, в момент их встречи у него «сразу начались «бабочки в животе». В первую очередь избранница покорила его своей улыбкой, добавил артист. При этом он не переживает о том, что у него не получится построить новые отношения после нескольких скандальных браков.

«Зачем строить отношения и переживать из-за того, что раньше не получалось? Нет. Я всегда как в омут с головой. Я наслаждаюсь этим. И хочу, чтобы наслаждались мной. <...> Самое главное, что и Асе также по барабану эти разговоры, и мое прошлое. Она видит мое отношение к ней, это самое главное. Чувствует его, дышит этим. Вот и все!» — отметил Башаров.

В конце сентября Марат Башаров говорил, что думает сделать предложение возлюбленной Асе Борисовой. Артист также отмечал, что не боится жениться снова и «наступить на одни и те же грабли».

Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе женщины обвинили Башарова в избиении.

Ранее Башаров высказался об уехавших из России звездах.