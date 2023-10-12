Билли Айлиш назвала «тупым» трек, который сделал ее всемирно известной

Певица Билли Айлиш на шоу Jimmy Kimmel Live назвала свой хит «Bad Guy», который принес ей всемирную популярность, самым тупым треком.

«Объективно «Bad Guy» — это, пожалуй, самая тупая песня в мире, но она действительно хороша. В этой песне я троллю. Она должна быть дурацкой, но выходит забавной из-за своей тупизны», — посмеялась Айлиш.

При этом звезда подчеркнула, что ей нравятся все ее песни. По словам Айлиш, она любит свою музыку, так как она меняется вместе с ней самой. Звезда подчеркнула, что расстраивается, когда другие исполнители с негативом относятся к своим произведениям.

За последние месяцы певица сильно изменилась внешне. Билли Айлиш, которую поклонники привыкли видеть в бесформенных брюках и растянутых футболках, все чаще появляется на публике в женственных нарядах. К тому же звезда сильно похудела после расставания со своим бойфрендом, 31-летним фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом.

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