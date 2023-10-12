Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Билли Айлиш назвала «тупым» трек, который сделал ее всемирно известной

Певица Билли Айлиш назвала свой хит «Bad Guy» самой тупой песней в мире

close
100%
Maria Alejandra Cardona/Reuters

Певица Билли Айлиш на шоу Jimmy Kimmel Live назвала свой хит «Bad Guy», который принес ей всемирную популярность, самым тупым треком.

«Объективно «Bad Guy» — это, пожалуй, самая тупая песня в мире, но она действительно хороша. В этой песне я троллю. Она должна быть дурацкой, но выходит забавной из-за своей тупизны», — посмеялась Айлиш.

При этом звезда подчеркнула, что ей нравятся все ее песни. По словам Айлиш, она любит свою музыку, так как она меняется вместе с ней самой. Звезда подчеркнула, что расстраивается, когда другие исполнители с негативом относятся к своим произведениям.

За последние месяцы певица сильно изменилась внешне. Билли Айлиш, которую поклонники привыкли видеть в бесформенных брюках и растянутых футболках, все чаще появляется на публике в женственных нарядах. К тому же звезда сильно похудела после расставания со своим бойфрендом, 31-летним фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом.

Ранее Лада Дэнс призналась, что у нее остался шрам на лбу после ДТП.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий