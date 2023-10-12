Кушанашвили возмутился результатами ВЦИОМ: «Аллы Пугачевой в списке нет»

Телеведущий Отар Кушанашвили на своем YouTube-шоу «Каково?!» возмутился результатами ВЦИОМ о лидерах российской эстрады.

Шоумен заметил, что на первое место среди певиц центр поставил артистку Полину Гагарину, но при этом даже не включил в список Аллу Пугачеву.

«Она [Пугачева] ведь уже без малого иноагент. Но мы-то понимаем, что она была, есть и будет певицей номер один. Милая Полина, мы с же с тобой понимаем, что Пугачева всегда певица номер один...» — отметил телеведущий.

Кушанашвили добавил, что, помимо Примадонны, ВЦИОМ не стал включать в свой список Ольгу Бузову. По словам шоумена, это удивило российских слушателей, так как, несмотря на качество песен артистки, ее треки часто становятся популярными.

«И еще нет... О, устрашитесь, проводившие этот опрос, да обрушится на вас праведный гнев, там нет Киркорова», — подчеркнул Кушанашвили.

2 октября ВЦИОМ опубликовал результаты исследования о лидерах российской эстрады. На первом месте среди артистов оказался певец SHAMAN, опередив Олега Газманова. Главной певицей России в этом году стала Полина Гагарина, а следом за ней идет Лариса Долина.

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