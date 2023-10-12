Сильвестр Сталлоне потерял деньги на продаже ранчо

Музыкант Джон Фогерти купил особняк Сильвестра Сталлоне в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе за $17,2 миллиона. Об этом сообщает RobbReport.

В декабре 2022 года звезда «Рокки» выставил на продажу особняк за $22,5 млн. При этом изначально Сталлоне запрашивал $25 миллионов за недвижимость, хотя сам приобрел ее за 18.

Особняк, о котором идет речь, расположен в закрытом поселке Hidden Hills. Площадь дома практически достигает одну тысячу квадратных метров. В нем есть четыре спальни, шесть ванных комнат, тренажерный зал, бассейн со SPA-центром, кинотеатр. На просторной территории также имеются конюшня, амбар, гостевой дом, фруктовый сад и пруд с карпами.

В августе 2022 года Сталлоне также продал особняк в Беверли-Хиллз за $58 млн — его купила Адель, предварительно взяв ипотеку на 30 лет.

В мае 2023-го сообщалось, что реалити-шоу «Семья Сталлоне» получит второй сезон. Оно рассказывает о жизни актера Сильвестра Сталлоне, его жены Дженнифер Флавин Сталлоне, а также их дочерей Софии Роуз, Систин Роуз и Скарлет Роуз.

Ранее Шварценеггер рассказал о вечных отношениях с бывшей женой.